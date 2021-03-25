شكرا لقرائتكم خبر عن الحب.. نيللى كريم فى ظهور جديد مع ابنتيها سيليا وكندة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نيللى كريم، عن صورة جديدة جمعتها مع ابنتيها سيليا وكندة، فى واحدة من الظهور الفريد والنادر لهن سويا، معربة عن حبها الشديد لهما.

ونشرت نيللى، الصورة مع ابنتيها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "الحب - love".



نيللى كريم مع ابنتيها

وتشارك الفنانة نيللى كريم، فى موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل "ضد الكسر"، وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، ويشاركها البطولة محمد فراج، لقاء الخميسى، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلى، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

وفى وقت سابق من الأسبوع الحالى، أعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجم نيللى كريم حصريًا على قناة Cbc فى شهر رمضان المقبل.