منى السابر تكشف عن نيتها الزواج مجدداً.. وهذه رسالتها لابنتها حلا الترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت منى السابر والدة المطربة الشابة حلا الترك عن نيتها في إعادة تجربة الزواج وبدء حياة جديدة ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجادها للشخص المناسب الذي تنجذب له.

وردت السابر على أحد المتابعين لها على موقع “سناب شات” والذي نصحها بالزواج وقال لها: “تزوجي يا أم حلا” وقالت: “إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في انجذاب”.

ونصحها أحد المتابعين بمحاولة أخذ ابنتها حلا في صفها فقال: “أخت منى حاولي تاخدي بنتك لصفك ما تعرفي شو تأثير مرت الأب يمكن عاملة لها عمل بنتك صغيرة ومو واعية صدقيني حسبي الله ونعم الوكيل” لترد عليه السابر موضحة أنها متى احتاجتها حلا فهي موجودة: “اللي يبيني أنا موجودة لحين الله يأخذ أمانته وهنا بيخلص دوري”.

واعتبر البعض أن ما فعلته السابر من عرض قصتها مع ابنتها حلا على السوشيال ميديا هو تشهير بها وليس في صالح نفسية حلا كما أنها لم تستفد منه شيئاً سوى الاستفادة المادية فقط، وردت السابر مبينة أنه لا أحد سيكون أكثر حناناً منها على ابنتها.

ولفت بعض المتابعين نظر السابر لكلام حلا والذي يبين أنها تحت ضغط كبير ولا تستطيع أن تُصرح بأي شيء وتطلب من الجميع عدم الحكم عليها من دون علمه بظروفها أو ما تمر به.

وأكدت منى السابر أنها لم يعد يهمها سواء حلا تكلمت أو لا أو على من ستتكلم سواء كانت جدتها أو والدها أو زوجة والدها كل هذا أمر لم يعد يعنيها أو تكترث له.