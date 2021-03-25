هاري وميغان يتسببان في إفلاس وكالة أخبار وتصوير أميركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفادت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن وكالة “Splash News and Picture Agency” المعروفة بنشاط الـ “باباراتزي”، قدمت طلب إفلاس لمحكمة ولاية نيفادا الأميركية، بعد خسارة معركتها القانونية مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وكتبت صحيفة هوليوود ريبورتر، أن وكالة الأخبار المعنية، تقدمت بطلب الإفلاس بعد التخلف عن سداد قرض بقيمة مليون دولار تقريباً.

وصرحت إيما كرزون؛ رئيسة الوكالة، في بيان لها، بأن المشاكل المالية للوكالة تنبع من 3 مصادر، أولها تفشي وباء كورونا حول العالم، وذلك بسبب فرض الحجر الصحي في البلاد وقلة الظهور العلني للمشاهير.

وأكدت كرزون، أن الوضع تفاقم بسبب دعويين قضائيتين قدمهما دوقا ساسيكس لمقاضاة الوكالة بعد التقاط صور طفلهما الأول آرتشي برفقة والدته ميغان أثناء نزهة بجزيرة فانكوفر الكندية، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذن منهما.

واختتمت بيانها: “لقد خسرنا بالفعل قضية انتهاك الخصوصية التي قدمها الأمير وزوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة، وقد استنزفت فواتير المحامين والتسوية الباهظة الوكالة بشكل كبير؛ ولا تزال تستنزفها، وأخيراً.. فنحن لسنا مستعدين لخسارة الدعوى القضائية الثانية التي قدمها الأمير هارى وميغان في المملكة المتحدة”.

الجدير بالذكر، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها هاري وميغان إجراءات قانونية ضد الوكالة، ففي عام 2019، حصل الثنائي على “تعويضات كبيرة” بعد أن استخدم مصور الوكالة طائرة هليكوبتر لالتقاط صور ومقاطع فيديو لمنزل الزوجين في كوتسوولدز بالمملكة المتحدة.

https://www.insider.com/splash-news-bankrupt-after-losing-legal-battle-to-meghan-markle-2021-3