أسماء لمنور: بكيت في أول لقاء مع كاظم الساهر.. وقطعت هذا الوعد على نفسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلّت النجمة المغربية أسماء لمنور ضيفة على حلقات البرنامج الموسيقي الطربي الجديد “أغاني من حياتي” تطرقت خلاله للحديث عن الذكريات مع الأغاني التي أطلقتها وعلاقتها بحياتها الخاصة، كما دار حديث عن لقائها الأول بالنجم العراقي كاظم الساهر.

وقالت أسماء لمنور إنها حلمت بلقاء كاظم الساهر وهي صغيرة، حيث كانت وقتها تدرس في “الليسيه” مشيرة إلى أن أحد أصدقائها كان يدرس معها في علوم الرياضيات هو من عرض عليها أغنية بعنوان “بعد الحب” وعندما سمعتها تخيلت نفسها تغني على مسرح مع كاظم الساهر.

وتابعت أسماء لمنور أن هذا الحلم تحقق مبينة أن لقاءها بكاظم الساهر كان عن طريق صديق مشترك، وبدأ بينهما تفاعل سريع وتبادلا الضحكات والحوار كأنهما يعرفان بعضهما مسبقاً من دون حساسيات أو حواجز.

وبينت أسماء لمنور، قائلة: “قالي تغني معايا عيوني دمعت وأغنية (المحكمة) كبيرة وهي من أحلى المحطات في حياتي الفنية”.

وعن أغنية “عنده الزين”، قالت المغنية المغربية إن هذه الأغنية تعيدها لجلسات والدتها بجوار صديقاتها عند الاحتفال بأي مناسبة مبينة أنها من خلالها تحن دائماً للذكريات معها.

وأكدت “لمنور”، أنها بسبب تلك الأغنية قطعت وعداً على نفسها بأن تعمل على موسيقى فولكلور وتراث مغربي لأنها تذكرها بطفولتها وجمعة النساء مع بعضهن للاحتفال بأي مناسبة.

وتابعت: “بتذكرني بمناسبة بنوتة لأول مرة بتلبس حلق أو جلسة حريم بعد حنة عروس أول لقاء يخطبوا فيه سوالف بنات يجتمعوا ومعندهمش آلات موسيقية أو اللي ما جابوا فرقة موسيقية وبيجتمعوا ويعزفوا مع بعض وهذه موجودة في المغرب”.

واستطردت أسماء لمنور: “اتذكرت من الأغنية اللي عيشته مع عيلتي وخالاتي وأمي وحتى الكليب كان فيه هذا المود البسيط الشعبي”.