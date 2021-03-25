مشاري البلام في صدارة “بيت الذل” بعد وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة صمود الكندري منتجة مسلسل “بيت الذل” الملصق الدعائي الخاص بالعمل الدرامي، والذي تصدره الفنان الكويتي مشاري البلام بعد شهر على وفاته جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، قبل انتهائه من تصوير مشاهده.

وكانت الكندري أعلنت إنضمام صالح البلام، إبن مشاري للمسلسل، من أجل إستكمال دور والده، ونشرت صورة لهما موجهة الشكر لصالح، وكتبت: “صالح مشاري البلام شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام شكراً لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير، ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك وأطال الله بعمرك (بيت الذل) رمضان 2021”.

وشاركت الممثلة والمنتجة الكويتية عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” الـ”بوستر” الجماعي والـ”بوسترات” الفرديات لأبطال العمل، معلقةً بقولها: “ابطالي الي احبهم… قريباً”، بينما كتبت في تعقيبها على صورة مشارة البلام: “الله يرحمك برحمته”.

يُذكر أنّ مسلسل “بيت الذل” من بطولة الفنانين مشاري البلام وعبدالرحمن العقل، ومحمد الأنصاري، وإيمان فيصل، وإيمان الحسيني، ولولوة الملا، ومن تأليف منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.