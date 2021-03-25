2020 أسوأ أزمة في تاريخ إنتاج السيارات.. تعرف علي التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مر قطاع السيارات "بأسوأ أزمة في تاريخه"، وأدت تداعيات جائحة كورونا لفقدان القطاع للنمو الذي حققه خلال السنوات العشر الماضية.

وأعلنت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، الخميس، أن إنتاج السيارات العالمي انخفض بنسبة 16% عام 2020 ليعود إلى مستواه في 2010 إلى أقل من 78 مليون سيارة.

وقال فو بينج فان رئيس المنظمة في الصين، أن قطاع السيارات مر "بأسوأ أزمة في تاريخه"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وأضاف، أن عام 2020 قضى على النمو الذي حققه القطاع خلال السنوات العشر الماضية، مع عمليات الإغلاق التي أثرت على صناعة السيارات ومورديها لأسابيع.

وانخفض الإنتاج بنسبة 21% في أوروبا، و20% في أمريكا الشمالية 30% في أميركا الجنوبية، حسب بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات.

بينما قاوم قطاع السيارات في آسيا التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي، بشكل أفضل مع انخفاض بنسبة 10% فقط.

وفقا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات، تعافت الصين، بسرعة كبيرة بعدما تأثرت بشدة أوائل العام 2020، لينخفض إنتاج السيارات في الصين بنسبة 2% على مدار العام.

وأعقبت الأزمة الصحية التي ضربت العالم في 2020 تباطؤا في العام 2019 حين تم إنتاج 92.2 مليون سيارة وشاحنة وحافلة، بنسبة انخفاض 5% في عام واحد فقط.

ومع مشكلات توريد قطع الغيار التي تواجه الصناعة خصوص أشباه الموصلات، قد تكون وتيرة الانتاج خلال النصف الأول من العام 2021 بطيئة أيضا.

ومن حيث المبيعات، سجل المصنعون انخفاضا بنسبة 12% في كل أنحاء العالم عام 2020 فيما توقعوا في البداية انخفاضا بنسبة 20%.

وقال فو: "أظهرت الأشهر الأخيرة من العام 2020 انتعاشا تدريجيا للسوق".