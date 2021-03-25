أسعار الذهب في مصر اليوم.. ارتفاع مفاجئ بعيار 21 لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، فجأة مساء اليوم الخميس 25 مارس 2021، بنحو 3 جنيهات بدعم من الارتفاع العالمي بأسعار المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 لدى التجار ومحلات الصاغة مساء اليوم الخميس، 876.5 جنيه، مقابل 873.25 جنيه في تعاملات الظهيرة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 767 جنيها، مقابل 764 جنيها منتصف التعاملات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657.5 جنيه، مقابل 654.75 جنيه.



وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات مساء الخميس، نحو 511.25 جنيه مقابل 509.25 جنيه، أما جرام الذهب عيار 12 فقد سجل 438.25 جنيه، مقابل 436.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر (1737 دولارا)، مقابل (1730 دولارا) خلال تعاملات الظهيرة.

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 6136 جنيها، مقابل 6112 جنيها.



الذهب يرتفع عالميا

وارتفعت أسعار الذهب الخميس، إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1736.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1736.50 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "عند تلك المستويات، ربما يحصل الذهب على بعض مشتريات الملاذ الآمن الآن، ما يشكل تغييرا عما كنا نراه قبل بعضة أيام فحسب".

وأضاف "إحدى القضايا بالنسبة للذهب هي أن ثمة معسكرين على ما يبدو، واحد لأولئك القلقين بشأن الإغلاقات الجديدة في أوروبا.. وآخر لمن يتبنون وجهة نظر إيجابية جدا بشأن آفاق الاقتصاد"، مضيفا أن كلا التصورين المتعارضين يدعمان الذهب على نحو معقول.

ويُعتبر الذهب أيضا تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.

وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.