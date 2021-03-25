شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تصور مشاهد مسلسلها "حرب أهلية" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة يسرا عددا من مشاهد مسلسلها الجديد "حرب أهلية" فى مدينة الشيخ زايد بشكل مكثف داخل الديكور الرئيسى للعمل، حسب الخطة التى وضعها مخرج العمل سامح عبد العزيز، للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ومقرر عرضه حصرياً على قناة cbc فى رمضان المقبل.