روزيه تتصدر قائمة Billboard Global 200 لهذا الأسبوع

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة العالمية روزيه "Rosé " عضوة الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK" تحصد المزيد من النجاحات بأغنيتها " On The Ground " التى أحدثت ضجة كبيرة فور إطلاقها .

تصدرت أغنية " On The Ground " هذا الأسبوع قائمة " Billboard Global 200 " وذلك بعد منافسة قوية بين روزيه وعدد كبيرمن أهم وأشهرنجوم الغناء فى العالم و أبرزهم دريك ودوا ليبا و THE WEEKND و كاردى بى ودوجا كات وغيرهم .

قائمة " Billboard Global 200 " تصنف أفضل الأغانى على مستوى العالم ويستند المخطط إلى المبيعات الرقمية والتدفق عبر الإنترنت من أكثر من 200 منطقة فى جميع أنحاء العالم.





وكانت النجمة العالمية روزيه قد تصدرت مؤخرا قائمة أفضل الأغانى العالمية على موقع الفيديو الشهير "YouTube" وذلك بأغنيتها " المنفردة " الأولى التى تحمل عنوان "On The Ground" ، وقد أصدر YouTube بيان عن تصنيفات الرسم البيانى للأسبوع من 12 إلى 18 مارس، مع تصدر "On The Ground" الرسم البيانى استنادا إلى الأرقام المتدفقة ، كما استطاعت روزيه أن تحقق الرقم القياسى لأكبر عدد مشاهدات على موقع الفيديو الشهير "YouTube" خلال 24 ساعة لكليب لنجم بوب كورى "منفرد" ، حيث حصدت 41.6 مليون مشاهدة بكليب " On The Ground " ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة " Korea JoongAng Daily ".