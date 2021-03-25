مصطفى درويش عن مشاركة هند صبري بالموكب الملكي: "معندناش حد يمثلنا فبنجيب أجانب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان مصطفى درويش عن انزعاجه من مشاركة الفنانة التونسية هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

وكتب "درويش"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فابنجيب أجانب يعني".

وأضاف في منشور آخر: "كبرو المواضيع بقي ووقعونا في الناس، بس أنا قولت حق ربنا لا هطبل ولا هكدب، أنا بحب هند جدًا وبحب فنها وبحترم حبها لمصر، بس بحب مصر أكتر وبحب المصريين أكتر وبحترم تاريخ بلدي أكتر وأكتر".

وتابع: "البيت أولى بيه أهله، عندنا ناس كتير تكون في الحدث ده، ليه ميكونش يسرا - سوسن بدر- روبي - حنان مطاوع - أسماء أبو اليزيد - منى زكي، ويبقي في علماء وأطباء ولاعيبة مثلا: مجدي يعقوب- محمد صلاح - رانيا علواني".

واختتم: "مصر مليانة قامات عالمية يا جماعة خلو الحدث ده يرجع السياحة اللي تعبت دي، أرجوكم استغلوا الحدث ده لمصلحة مصر فقط".

وكانت هند صبري أعلنت عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.