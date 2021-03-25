ندى بسيوني تحتفل بذكرى استرداد طابا في "حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت الفنانة ندى بسيوني في حلقة جديدة من برنامجها "حاجة حلوة" المعروض على قناة النهار الخميس من كل أسبوع فقرات متنوعة، منها تقرير خاص من طابا، بمناسبة ذكرى استردادها، حيث تم رفع العلم المصري في احتفالية كبرى شهدها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وتم تقديم فقرة عن تكنولوجيا طب الأسنان، وفقرة ثالثة حول التطوير العقاري ومشروعات جديدة في مرسى علم، أما الفقرة الرابعة فكانت مع مهندسة ولاء إبراهيم صاحبة مشروع خاص بالاهتمام بالحيوانات الأليفة.

وبختام الحلقة تلتقي ندى بعم بحر لتقديم وصفة طبيعية لطريقة عمل بلسم طبيعي من مكونات في البيت.

يُذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا، من مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد عن العادات السلبية، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.