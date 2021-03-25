نور عمرو دياب تنشر صورة جديدة لها.. ودينا الشربيني تتفاعل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نالت إعجاب متابعيها عبر الموقع.

ومن جانبها، تفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع صورة نور، وحرصت على الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

من ناحية أخرى، تشارك دينا الشربيني في دراما رمضان المقبل بمسلسل "قصر النيل" الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.