إيرادات الأربعاء.. "وقفة رجالة" الأول و"ريما" يتفوق على "شاومينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"، وحققت الأعمال الخمسة مجتمعة أمس الأربعاء 24 مارس، إيرادات قُدرت بـ120 ألفا و512 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 95 ألفا و963 جنيها.



"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 10 آلاف و836 جنيها.



الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

قبل الأربعين

وحصل على المركز الثالث فيلم "قبل الأربعين"، محققًا 10 آلاف و298 جنيها.



"قبل الأربعين" تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، معتز هشام.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الرابع، بعد تحقيقه 2161 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

شاومينج

جاء في المركز الخامس فيلم "شاومينج" والذي حقق 1254 جنيهًا.

"شاومينج" تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد سلطان، توني ماهر، حامد الشراب، سارة درزواي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول ظاهرة الغش في مرحلة الثانوية العامة.