نسرين طافش بالحجاب مع أحمد بدير: خفة الظل والاحترافية

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت "نسرين"، في الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، مرتدية الحجاب رفقة الفنان أحمد بدير، وعلقت: "القامة الفنية الكبيرة الأستاذ أحمد بدير، خفة الظل واللطف والاحترافية العالية الله يعطيه الصحة".

مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.