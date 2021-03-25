بعد شهر من زواجها.. زارا البلوشي تعلن انفصالها: "الحمد لله متعودين مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة العمانية زارا البلوشي، انفصالها عن زوجها بعد شهر من الزواج، ونشرت مقطع فيديو لها تداولته العديد من المواقع روت خلاله تفاصيل الأمر.

وقالت "زارا": "كلكم هتقولوا ليش يا زارا نزلتي هالبوست، لأني حاسة إنه قاعد يصير معاي نفس اللي صار معي لما انفصلت عن زوجي الأول سمير، يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام، وفي حفل افتتاح الفيلم نفس الشي.. قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشيء يتكرر معي".

وتابعت: "أنا لا أبغى شي ولا بغى شي، لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن، الحمد لله متعودين مرتين، المفروض كده إحنا أخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين، أنا البعد مرتين صار عندي مناعة".

يذكر أن زارا البلوشي، تزوجت عام 2014 من المخرج سمير عارف، وانفصلا في 2019، وتزوجت للمرة الثانية قبل شهر حتى أعلنت انفصالها اليوم.