من كواليس "الاختيار 2".. أحمد فهمي: كان ليا الشرف أكون جزءًا من المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشر "فهمي"، صورة له من كواليس العمل عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كان ليا الشرف أكون جزءًا من مسلسل الاختيار 2، شكرًا لكل القائمين على العمل، مصر أم الدنيا".

مسلسل "الاختيار 2"، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.