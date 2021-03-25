سلوى عثمان: أم لؤلؤ دخلت قلوب الناس

ياسر رشاد - القاهرة - حريصة على اختيار أدوارى بدقة.. و«نسل الأغراب» محطتى القادمة فى رمضان

«ابن الوز عوام» عبارة تنطبق على النجمة سلوى عثمان فهى نجلة الفنان القدير عثمان محمد على، التى أثبتت خلال السنوات الماضية أنها فنانة من العيار الثقيل بين جيلها من الوسط الفنى.

استطاعت سلوى أن تلفت أنظار الجمهور إليها وتكسب تعاطفهم معها خلال أحداث مسلسل «لؤلؤ» ما جعل العمل يتصدر مؤشر البحث العالمى «جوجل» بشكل يومى طوال حلقات العمل.

فى إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتى تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

ويعد «لؤلؤ» أولى بطولات الفنانة مى عمر المطلقة وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ونسب مشاهدة عالية على مواقع السوشيال ميديا.

وفى حوارها لـ«الـوفـد» تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن الشخصية التى جسدتها فى مسلسل «لؤلؤ»، وكشفت عن كواليس المسلسل، وتحدثت أيضًا عن مدى توقعها تصدر المسلسل تريندات السوشيال ميديا، وما المعايير التى تختار أعمالها بناء عليها، وكشفت أيضًا عن تفاصيل مسلسل «نسل الأغراب» الذى ستخوض به السباق الرمضانى المقبل.

وإلى نص الحوار:

فى البداية.. حدثينا عن استعدادك لشخصية (إكرام) فى مسلسل «لؤلؤ»؟

فى الحقيقة أحرص دائمًا على قرأءة الدور بشكل جيد وأفكر فى الدور كما استعد لمذاكرة الشخصية حتى يظهر للجمهور فى بشكل يليق به، كما أنه لا بد من الشعور بالدور وما بداخله.

* تصدر مسلسل «لؤلؤ» بشكل مستمر تريندات السوشيال ميديا.. هل توقعتِ ذلك؟

- بصراحة كنا دائمًا نتمنى النجاح ونتوقعه ولكن هناك كرم زيادة يأتى من الله وذلك بردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع الحلقات بشكل يومى.

ولكن نسعى دائمًا بكل الطرق للنجاح من خلال الاجتهاد والعمل الجيد لذلك نتوقع أن يكلل ذلك فى النهاية بالنجاح، ولكن تصدر التريند فهذا يكون فائق التوقعات فى الحقيقة.

* ماذا يمثل التريند للفنانة سلوى عثمان؟

- التريند يظهر أن نسبة مشاهدة العمل كبيرة وأن الجمهور سعيد بالعرض أو المشهد الذى يتصدر السوشيال ميديا فهذا يدل على اهتمام الجمهور بالعمل ومدى النجاح الذى حققه.

* الجمهور تعاطف مع والدة «لؤلؤ» طوال أحداث المسلسل.. كيف تابعتِ ردود الفعل؟

- فى الحقيقة تابعت ردود الفعل من خلال الشارع فدائمًا كان الجمهور يقول لى أم لؤلؤ ويعبرون عن مدى إعجابهم بالعمل، ويشيدون كثيرًا بأدائى وأداء جميع من شارك فى المسلسل وكان ذلك يشعرنى بالاطمئنان دائمًا وأن الجميع اجتهد فى أدواره حتى ظهر العمل بهذا الشكل اللائق بالجمهور المُشاهد.

* لم يكن «لؤلؤ» التعاون الأول لكِ مع الفنانة مى عمر.. ما تقييمك لها فى أولى بطولاتها المطلقة؟

- بالفعل كان هناك تعاون من قبل خلال مسلسل «ولد الغلابة» للنجم أحمد السقا، ومى عمر اجتهدت كثيرًا خلال مسلسل لؤلؤ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه طالما العمل حقق نجاحاً كبيراً وتصدر التريند بهذا الشكل وهى تخوض البطولة المطلقة له فهذا يعنى أنها حققت نجاحاً أيضًا وتحملت مسئولية تلك البطولة المطلقة لأنها المحور الأساسى للعمل كما أن الجميع حقق نجاحاً خلال الشخصيات التى جسدها.

* وماذا عن شخصيتك فى مسلسل «ضربة معلم»؟

- فى الحقيقة «ضربة معلم» كان تجربة ممتعة للغاية وقمت بتجسيد خلال العمل شخصية مختلفة تمامًا عن الدورالذى لعبته فى لؤلؤ وهو دور سيدة والدة الفنانة مى سليم.

فى هذا المسلسل تعيش الشخصية فى حى شعبى متزوجه ولديها ابنتها وتتمنى حياة بسيطة ويتناول حياة الحارة المصرية، أما شخصية والدة لؤلؤ التى تعانى القهر والظلم من زوجها ما جعلها تتعرض للحبس ثم تحاول الوصول لابنتها التى أصبحت فنانة مشهورة وتحدث لها العديد من الصعوبات والعوائق حتى تعيش مع ابنتها.

* وماذا عن التعاون مع الفنانة مى سليم؟

- هناك كيميا حدثت بينى وبين الفنانة مى سليم جعلتنى أشعر بأنها ابنتى بالفعل، وكانت الروح الحلوة تملأ كواليس التصوير بين جميع أبطاله.

وتدور أحداث «ضربة معلم» فى إطار شعبى اجتماعى تشويقى، يعيش الشاب الفقير جابر فى حارة شعبية حيث يعانى من الفقر ويعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب.

*وماذا عن التعاون مع الفنان محمد رجب؟

- بصراحة شديدة الفنان محمد رجب شخص محترم جدًا ومى سليم شخصيتها جميلة والمخرج إسماعيل فاروق لطيف جدًا أيضًا كل من النجوم رانيا فريد شوقى والفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، والكواليس كانت مريحة ولطيفة جدًا.

* ما المعايير التى تختار سلوى عثمان أعمالها بناء عليها؟

- أحرص دائمًا على اختيار الدور المناسب لدى وأن يكون له محور أساسى خلال أحداث العمل، وبالتأكيد لا بد أن تكون كتابته بشكل جيد.

- ما الجديد لديكِ خلال الفترة المقبلة؟

- أستعد لعرض مسلسل «نسل الأغراب» للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمسلسل يدور فى اطار درامى اجتماعى ويتناول قصة من قصص المجتمع الصعيدى المصرى، وأجسد شخصية والدة الفنانة مى عمر ولكن فى إطار صعيدى.

بالإضافة إلى ذلك فإن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم فردوس عبدالحميد ونجلاء بدر ومحمد مهران وهبة مجدى ومحمد علاء وريم سامى وهو تأليف وإخراج محمد سامى.