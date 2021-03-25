أحدث ظهور لـ أصالة نصرى وابنتها ..صور

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة أصالة نصرى، عن حبها وارتباطها بابنتها شام الذهبي، من خلال أحدث جلسة تصوير جمعت بينهما ، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام - Instagram" .

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أصالة وابنتها علي انستجرام

وعلقت أصالة علي الصور قائلة : "نتبادل الأدوار هيّي

أمّيوهيّي أختي وأنا صاحبتها، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم، بسّ بالمحبة والعائلة بنقوى".

ارتباط أبنة أصالة شام الذهبي

وفي نفس السياق ، كانت أصالة قد أعلنت خبر ارتباط ابنتها شام عاطفيًا، خلال أحد اللقاءات والتي أوضحت من خلالها أن موعد الزفاف قد يكون قريبًا، في ظل تكتم كبير من الأسرة على تفاصيل هذا الارتباط، الذي جاء بعد خبر انفصال شام عن أحد الأطباء قبل أشهر قليلة

جدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "الفرق كبير" وهي من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

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