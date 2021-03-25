أحمد فهمي عن الاختيار 2: ليا الشرف أكون جزءًا من المسلسل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النجم أحمد فهمي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" للنجميين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، الذي من المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

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شارك فهمي جمهوره ومتابعيه علي مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس المسلسل، إذ نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلًا: "كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الاختيار 2.. شكرًا لكل القائمين على العمل.. مصر أم الدنيا.. رجال الظل".

أحداث مسلسل الأختيار 2

تدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" حول اعتصام "رابعة العدوية"، الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين في 2013 فور سقوط الرئيس الراحل محمد مرسي، هذا إلى جانب تطرق المسلسل لبعض القضايا والأحداث الأخرى المُحيطة.

أبطال مسلسل الاختيار 2

ويضم مسلسل "الاختيار 2" العديد من الفنانين منهم الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبواليزيد، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي".

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