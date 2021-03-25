بالفيديو.. حمادة هلال يكشف عن شخصيته في "المداح" رمضان 2021

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم حمادة هلال عن تفاصيل شخصيته الذي يلعبها خلال مسلسله الجديد "المداح"، الذي من المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2021، جاء ذلك خلال لقائه فى برنامج "et بالعربي".

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وقال حمادة هلال، إنه يجسد شخصية تحمل اسم صابر المداح، وهو يتيم نشأ في أسرة متدينة، لافتًا إلى أنه سيجمعه قصة حب بالفنانة نسرين طافش خلال أحداث المسلسل، مؤكدًا أن هناك فنانًا سيكون مفاجأة يؤدي بعض الابتهالات الدينية خلال المسلسل،

ولكنه لم يفصح عنه.

و أوضح هلال أن كلمة المداح تعني أن الإنسان متقلب يجمع بين الخير والشر، موضحًا أنه من الممكن أن يمدح في الحق ثم بعد ذلك في الباطل لأن القلب يتقلب.

وسبق طرح حمادة هلال بوستر مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "المداح"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مسلسل المداح رمضان 2021 إن شاء لله، إنتاج

سكيرمو ميديا إسلام المرسي، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج".

يذكر أن مسلسل "المداح" من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولة المسلسل حمادة هلال، أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، ومحمد عز، وجمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجة، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر.

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