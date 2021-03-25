التفاصيل الكاملة لـ حفل ماجدة الرومي في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في المسرح المكشوف في قصر القبة يوم الجمعة الموافق الثاني من إبريل المقبل.

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وتغني ماجدة الرومي على أنغام أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني تحت قيادة المايسترو نادر عباسي.

الحفل من تنظيم شركة RMC Worldwide Partners، وتم طرح التذاكر للبيع عبر موقع Ticketsmarche، وتفاوتت أسعار التذاكر من 1500 جنيه في المنطقة البرونزية، يتبقى فيها 30 مقعدا، أما الفضية فيصل

سعرها إلى 2500 جنيها، ويتبقى فيها 50 مقعدا، والذهبية يصل سعرها إلى 3500 جنيه، ويتبقى فيه 70 مقعدا، أما البلاتينيوم يصل سعرها إلى 5000 جنيه، ويتبقى فيها 100 مقعد.

واشترطت الجهة المنظمة للحفل ارتداء ملابس رسمية، فساتين للسيدات.

وقد كان من المتفق عليه أن تصل ماجدة الرومي إلى القاهرة قبل الحفل بـ10 أيام.

وكان الأجر الأخير الذي تردد أن ماجدة الرومي تقاضته

لحفلها ضمنهو 3 مليون ونصف المليون جنيه.

من ناحية أخرى، كانت ماجدة الرومي قد شاركت بحفلها في 2019 في حملة خيرية لصالح القرى الفقيرة في مصر، حيث ذهب العائد المادي الخاص بالحفل إلى عدد من الأعمال الخيرية، وهو الحفل الذي أعربت خلاله عن سعادتها دائما بالتواجد في مصر "التي تعتبر بمنزلة حضن الأم الذي يحتضن العرب جميعا وأنها عاهدت الله على العمل الإنساني، وأن تكون "صوت من لا صوت له".

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