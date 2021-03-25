شاهد.. أول تعليق ليسرا بعد تكريمها كنموذج مشرف للمرأة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الفنانة القديرة يسرا، صباح اليوم الخميس، على تكريم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كنموذج مشرف للمرأة المصرية، جاء ذلك تزامنًا مع الاحتفالات المقامة لتكريم المرأة العربية.

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يسرا تعلق على تكريمها كنموذج مشرف للمرأة المصرية

أعربت يسرا عن سعادتها بالتكريم، إذ نشرت مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلقت قائلة: "سعيدة جدًا بالحب الكبير اللي شوفته ولمسته إمبارح، من خلال زيارتي وتكريمي من طرف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار والدكتورة إيناس

برسوم، مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب، نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية".

واستقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، الفنانة القديرة يسرا وذلك بكلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية لتكريمها كنموذج مشرف للمرأة المصرية وتزامنًا مع الاحتفالات المقامة لتكريم المرأة العربية.

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

من جانب آخر كشفت يسرا مؤخرًا عن حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أنا دلوقتي وضعي الصحي مختلف

قبل إصابتي بكورونا، مش بصحتي 100%، بتعب أسرع وبنهج كتير وفي آثار جانبية بتجيلي، ولما بسأل بيقولولي بسبب كورونا".

وقالت خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي": "أنا جالي كل الأعراض، ومحدش كان متوقع إني ممكن أعدي من الأزمة، ولكن ببركة دعاء الناس عديت، حقيقي الدعاء بيغير الأقدار"، وطالبت المتعافين من الفيروس باستمرار المتابعة الصحية لحين الاطمئنان التام على صحتهم.

مسلسل حرب أهلية لـ يسرا رمضان 2021

الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا تشارك في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

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