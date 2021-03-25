رأي غادة عبدالرازق في نجومية ياسمين عبدالعزيز السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لحديث الفنانة غادة عبدالرازق عن نجوميتها ونجاحها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تحدثت غادة عن ياسمين في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، عن نجومية ياسمين، قائلة:"لم يكن لدينا نجوم لشباك السينما غير ياسمين عبدالعزيز بعد جيل نادية الجندي ونبيلة عبيد"، وأعادت ياسمين نشر الفيديو،

وكتبت لها :"ياحبيبتي يا غادة".

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يذكر أن ياسمين تستعد لأحدث أعمالها الدرامية الرمضانية "اللي مالوش كبير"، مع الفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى "خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد

عبدالغنى، مصطفى سالم، بدرية طلبة، عايدة رياض وإيمان السيد، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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كما شاركت في رمضان 2020، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع باقة من ألمع نجوم الدراما"شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، ليلى عز العرب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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