مخرج "بنت السلطان" يؤكد استمرار التصوير بعد إصابة أحمد مجدي بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم أحمد مجدي ، عن إصابته بفيروس كورونا أول أمس، خلال تصوير مسلسلاته الرمضانية “بنت السطان”، و"قصر النيل" ، و يخضع حاليًا للعزل المنزلي.

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المخرج أحمد شفيق

وأكد أحمد شفيق مخرج مسلسل "بنت السلطان" في تصريحات صحفية له صباح اليوم الخميس ، أن التصوير مستمر بشكل يومي، ولكن مع إجراءات احترازية وتقليل أعداد الموجودين بالـ"لوكيشن".

وقال شفيق ، أن التصوير مستمر يوميًا ، وأنه مقلل الأعداد ، وعدد الكرو من المساعدين والمسؤلين عن الإضاءة، وبصرف النظر انه بيأثر على الشغل ولكنه

مضطر.

وأشار إلى شفيق أن حالته الصحية جيدة ، متمنيًا أن ينتهي تصوير المسلسل بالطريقة المنشودة وينال إعجاب الجمهور.

أعمال أحمد مجدي في رمضان 2021

ويشار إلي أن مجدي سيظهر في رمضان المقبل بشخصيتين الأولى من خلال مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني. والثانية من خلال مسلسل "بنت السلطان" مع روجينا.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا،

ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.

مسلسل قصر النيل

مسلسل «قصر النيل» إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة دينا الشربيني وريهام عبدالغفورو أحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمودالبزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى، وهو العمل المقرر أن يعرض ضمن المائدة الرمضانية في 2021، وتم الاستعانة بوحدة تصوير ثانية ومخرج ثان للعمل هو محمد عبدالتواب للحاق برمضان.

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