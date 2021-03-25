"نسل الأغراب وملوك الجدعنة" يتنافسان على صدارة يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّر البرومو الإعلاني لمسلسل "ملوك الجدعنة" صدارة قائمة الأكثر مشاهدة، بجانب "نسل الأغراب"، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصل "ملوك الجدعنة" على المركز السادس في صدارة مشاهدات "يوتيوب" بأكثر من 160 ألف مشاهدة، وحافظ "نسل الاغراب" على صدارته لليوم الثاني على التوالي في المركز الثاني بإجمالي مشاهدات أكثر من 800 ألف مشاهدة.

حظى "ملوك الجدعنة" بظهور متميز للراحل يوسف شعبان، حيث شهد المسلسل آخر محطاته الدرامية،

التي لم يستكملها بسبب وفاته إثر إصابته بكورونا، وحرصت شركة انتاج المسلسل على وضع نهاية منطقية لمشاهده.

المسلسل من بطولة "عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان وصبري فواز، سانتي خليفة"، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضًا..لليوم الثاني على التوالي.. برومو (نسل الأغراب) في صدارة يوتيوب

أما "نسل الأغراب" تضمن تضمن البرومو دوران صادمان لـ"أحمد السقا وأمير كرارة"، نظرا للمظهر الذي يخرج به السقا في المسلسل، إضافة إلى أمير كرارة الذي خرج عن بدلة "الضابط" تمامًا، الذي استمر في تقديمه خلال السنوات الأخيرة الماضية من رمضان.

أحدث البرومو منذ طرحه، حالة من الجدل الواسعة بين متابعي موسم دراما رمضان لهذا العام، حيث تصدّر عدد من محركات البحث المختلفة، وشغل منصات الحديث عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

tagsموضوعات ذات صلة

لليوم الثاني على التوالي.. برومو (نسل الأغراب) في صدارة يوتيوب

ظهور مؤثر لـ (يوسف شعبان) في دراما رمضان 2021

برومو "نسل الأغراب" يجتاز المليون ونصف مشاهدة