بسبب نقل المومياوات.. هند صبري تواجه هجومًا بمواقع التواصل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة التونسية هند صبري، قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، الأمر الذي تعرضت الفنانة بسببه إلى هجوم كبير من قبل الجمهور المصري وبعض الفنانين.

أقر أيصًا.. الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية (فيديو)

وجاء هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب الاستعانة بفنانين غير مصريين في حدث تاريخي

مصري، وبين مؤيد ومعارض اشتعلت حرب السوشيال ميديا، في ظل أن هذا الحدث يشهد عليه العالم.

وكانت هند صبري قد نشرت إعلان الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت: "الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4

لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتظر هند صبري، عرض مسلسلها "هجمة مرتدة" في رمضان 2021، مع أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

موضوعات ذات صلة:

الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية (فيديو)

(فيديو) الاستعدادات الأخيرة لنقل موكب المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية