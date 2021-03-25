الموت يفجع ديانا كرزون ثانيةً في شهر واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فجع الموت الفنانة الأردنية ديانا كرزون للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا خلال شهر آذار (مارس)، إذ أعلنت منذ قليل وفاة عمتها اليوم الخميس، بعد أن نعت جدتها في الأسبوع الأول من مطلع الشهر الحالي.

وغرّدت كرزون في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى عمتي أميره كرزون (أم عصام) إثر إصابتها بفيروس كورونا الله يرحمك”.

وكانت كرزون ودّعت جدتها بقولها: “ببالغ من الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلاً فارس تمر آغا صباح هذا اليوم الأحد… تُقبل التعازي على الهاتف، ومواقع التواصل الاجتماعي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يُذكر أن هيا كرزون شقيقة ديانا كرزون، أثارت جدلاً واسعاً بإعلانها تلقيها “إشارات من الله” قبيل وفاة جدتها، إضافة إلى مشاركتها في تغسيل جثمانها.