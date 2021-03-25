فن ومشاهير

أصالة وابنتها شام تتبادلان الأدوار.. شاهدوا الصور

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: مرة جديدة، أعربت النجمة السورية أصالة نصري عن تعلقها الشديد بابنتها شام الذهبي، بنشرها مجموعة صور تجمعهما معها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

 وعلقت أصالة على الصور بالقول: “نتبادل الأدوار هيّي أمّي وأنا بنتها وأنا أمّها وهيّي بنتي وهيّي أختي وأنا صاحبتها ، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم ، بسّ بالمحبّه والعائله بنقوى”.

بدورها عبرت شام الذهبي عن حبها الكبير لوالدتها بنشرها أكثر من صورة لهما مع بعضهما وكتبت: “سعادتك هي دنيتي”.

من جهة أخرى، تدخل أصالة المنافسة الرمضانية من خلال غناء شارة البداية والنهائية لمسلسل “بنت السلطان” بطولة الممثلة روجينا. والتتر من توقيع الملحن محمد رحيم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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