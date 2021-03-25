أصالة وابنتها شام تتبادلان الأدوار.. شاهدوا الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: مرة جديدة، أعربت النجمة السورية أصالة نصري عن تعلقها الشديد بابنتها شام الذهبي، بنشرها مجموعة صور تجمعهما معها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت أصالة على الصور بالقول: “نتبادل الأدوار هيّي أمّي وأنا بنتها وأنا أمّها وهيّي بنتي وهيّي أختي وأنا صاحبتها ، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم ، بسّ بالمحبّه والعائله بنقوى”.

بدورها عبرت شام الذهبي عن حبها الكبير لوالدتها بنشرها أكثر من صورة لهما مع بعضهما وكتبت: “سعادتك هي دنيتي”.

من جهة أخرى، تدخل أصالة المنافسة الرمضانية من خلال غناء شارة البداية والنهائية لمسلسل “بنت السلطان” بطولة الممثلة روجينا. والتتر من توقيع الملحن محمد رحيم.