مروان خوري يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حصل النجم اللبناني مروان خوري على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية لينضم بذلك إلى قائمة كبيرة من الفنانين الذين منحوا الإقامة ومنهم الفنانة نجوى كرم التي حصلت عليها الشهر الماضي تزامناً مع عيد ميلادها، وسبقها الفنان المصري محمد رمضان.

وعلق مروان خوري على حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، حيث قال: “شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة”.

الجدير بالذكر، أن مروان خوري أصدر مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “مهلاً على قلبي”. وجاءت الأغنية بالكلمات العربية الفصحى من كلمات خوري وألحانه، وتوزيع وميكساج داني خوري.