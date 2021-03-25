والدة مايا دياب تُعلّق على كليب “الكعب العالي”: “قنبلة وانفجرت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب ضجّة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن طرحت أحدث أغنياتها المصوّرة “الكعب العالي”، مساء أمس الأربعاء على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

مايا التي تلقت إشادات واسعة على الكليب الذي تضمن فكرة عصرية ونال أكثر من نصف مليون مشاهدة على “يوتيوب” في ساعات، احتفلت بنجاح العمل على طريقتها الخاصة، فأطلّت بفيديو نشرته عبر صفحتها في موقع “إنستغرام”، وظهرت من خلاله وهي تتحدّث من دبي عبر الهاتف مع والدتها المتواجدة في بيروت.

وتسأل مايا أمّها عبر الهاتف عن رأيها في كليب “الكعب العالي”، لتجيب الوالدة أن العمل عبارة عن “قنبلة وانفجرت” بحسب قولها، مضيفةً أن الأغنية تدخل إلى القلب بسرعة كبيرة وأن مايا تبدو جميلة جدًا في الكليب.

جدير بالذكر أن كليب “الكعب العالي” من إخراج شيرين خوري، وتم تصويره بغرفة واحدة لكن تضج بالحياة من خلال الألوان والبهجة وآخر الصيحات التي تجذب أنظار كل محبي الموضة. وتظهر مايا دياب في الكليب وهي تستعرض الأحذية من جميع الألوان، التصميمات والموديلات.