جديد "نتفليكس".. 41 عملاً هندياً لعشاق بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "نتفليكس" طرح 41 عملاً هندياً أصلياً بين أفلام ومسلسلات هذا العام، وهو أضخم إنتاج تطرحه الشبكة من المحتوى الهندي على الإطلاق.

ووفقاً لموقع "تيك كرانش" الأمريكي، يأتي هذا السبق ضمن خطة عملاقة البث الإلكتروني للفوز بمشتركين جدد في الهند، صاحبة ثاني أضخم سوق إلكتروني.





وذكر الموقع، أن "نتفليكس" سبق أن أنفقت 420 مليون دولار على أعمال هندية محلية في عامي 2019 و2020، وتخطط هذا العام أن تنفق مبلغ أكبر.

ويبلغ عدد الأعمال الهندية التي تنوي "نتفليكس" طرحها هذا العام 3 أضعاف تلك التي طرحتها في عامي 2019 و2020.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن المشاريع الهندية الجديدة تتضمن تعاون نجوم هنود كبار، مثل: مادهوري ديكسيت وكاران جوهر ونينا جوبتا ورافينا تاندون وآر. مادهافان ومانوج باجباي.





وأضاف أنها تتضمن الموسم الثاني من مسلسل الجريمة والإثارة الناجح Delhi Crime"جريمة دلهي"، المأخوذ عن جريمة اغتصاب حقيقية.

بالإضافة إلى مسلسل Bombay Begums (بومباي بيجام)، ويتناول قصص 5 سيدات من مختلف الأعمال يواجههن مشاكل حياتية ورغبات مختلفة.

وذكرت "نتفليكس" في بيان رسمي أن الأعمال السابقة ما هي إلا نبذة لتشويق الجمهور، تمهيداً لطرح أعمال مختلفة وغنية ومتنوعة.