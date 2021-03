"سيد الخواتم" في السينمات الصينية مجددا.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دور العرض الصينية عن إعادة طرح ثلاثية الخيال العلمي The Lord of the Rings (سيد الخواتم)، بمناسبة الذكرى الـ20 على طرح السلسلة.

ووفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، سوف يتم طرح الثلاثية في سينمات بدقة عرض 4K و3D وأيضًا أيماكس.

وحدد الموقع مواعيد طرح الثلاثية، التي تبدأ بفيلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (سيد الخواتم: رفقة الخاتم)، ويصدر 4 أبريل/نيسان.





ويليه الجزء الثاني The Lord of the Rings: The Two Towers (سيد الخواتم: البرجان)، ويصدر 16 أبريل/نيسان، وأخيراً الجزء الثالث: The Return of the King (عودة الملك) ويصدر 23 أبريل/نيسان.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثية لم تحقق نجاحاً كبيراً عند طرحها في أوائل الألفية، ولكن بمرور الوقت لاقت صدى كبيراً، لذلك من المتوقع أن تحقق أرباحاً كبيرة عند إعادة طرحها.

وذكر الموقع أن ثلاثية "سيد الخواتم" تقع تحت خطة السينما الصينية لإعادة طرح أعمال كلاسيكية ناجحة تضخ أرباحاً ضخمة إلى دور العرض.

وبدأت السينما الصينية خطتها بإعادة طرح فيلم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون، مما أعاد للأخير لقب الفيلم الأعلى إيرادات في التاريخ، بفضل أرباحه مع الصين.

سلسلة "سيد الخواتم" بطولة إيان ماكيلين وأورلاندو بلوم، وتتناول رحلة ملحمية لتدمير خاتم قوي وإنقاذ المملكة من خطر محدق.