جوني ديب يتجرع خسارة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خسر جوني ديب دعوى استئناف رفعها ضد حكم بأن صحيفة بريطانية شعبية لا تتحمل مسؤولية قانونية بسبب مقال نشرته وصفته فيه بأنه "ضارب للزوجات".

وكان النجم السينمائي الأمريكي قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن"، بسبب مقال نشرته في عام 2018 جاء فيه إن ديب اعتدى بالضرب على زوجته السابقة، الممثلة الامريكية أمبر هيرد.



وبعد محاكمة استمرت 3 أسابيع أمام المحكمة البريطانية العليا العام الماضي، حكم القاضي أندرو نيكول بأن الاتهام الوارد في المقال كان صحيحا.

وجاء في بيان صادر عن محكمة الاستئناف البريطانية، الخميس، أن "القضية التي نظرها (القاضي نيكول) كانت مكتملة الأركان ونزيهة، وأنه قدم أسبابا شاملة لما خلص إليه والذي لم يثبت حتى ولو جدلا أنه شابهه أي بطلان في تناول القضية أو خطأ قانوني".

وأضاف البيان أن القضاة يعتقدون أن الاستئناف "ليس أمامه فرصة حقيقية للنجاح" وأنه "لا يوجد سبب مقنع آخر لسماعه".

وكجزء من الاستئناف، طلب ديب من المحكمة النظر في أدلة جديدة على أن هيرد لم تتنازل عن معظم التسوية التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار من طلاقهما إلى مؤسسة خيرية، وهو ما قال محامو ديب إنها كانت قد وعدت به.

وأضاف محاميه أن قرار هيرد بالتبرع ببعض أموال التسوية "قلب الموازين ضد السيد ديب منذ البداية".

ووفقا للمحكمة، تبرعت هيرد بنحو 950 ألف دولار لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية و850 ألف دولار لمستشفى الأطفال في لوس أنجلوس.

لكن جاء في قرار محكمة الاستئناف أنه "لم يكن هناك أمور تترتب على" أن تصريحاتها بشأن تبرعاتها كانت مضللة وأن قرار القضاة لم يتأثر به.