شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "نجيب زاهى زركش" يبدأ فى مونتاج الحلقات الأولى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج شادى الفخرانى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، استعداداً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى أيام قليلة ويودع فريق العمل البلاتوه، ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده الأخيرة فى العديد من الديكورات، ويجسد الفخرانى دورًا مهمًا وجديدًا عليه بخلاف ما ظهر به من قبل.

مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.