أغضب"الزملكاوية" "صايع بحر"تحول إلى جريمة شهيرة.. مفارقات في كواليس أفلام علي رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عند طرح البرومو الدعائي لفيلم "سيد العاطفي" الذي تولى إخراجه المخرج علي رجب، ثار غضب مشجعي ومجلس إدارة نادي الزمالك، بعد 16 عاما من تقديم أول أفلامه "صايع بحر"، تحول أحد مشاهده إلى واقعة حقيقية في جريمة شهيرة.

مع احتفالنا اليوم بذكرى مولد المخرج السكندري علي رجب، المولود فى 25 مارس 1964 ، نرصد بعض المواقف التي تعرضت لها أفلام المخرج الذي ترك الهندسة، بسبب عشق الفن.

وبدأ رجب مشواره كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام، منها فيلم "مجانينو" المخرج عصام الشماع عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة إيناس الدغيدي، و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج أسامة فريد، وذلك قبل قيامه بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما"، الذي لعب بطولته الفنان أحمد أدم.

وفي عام 2005 عند تقديم رجب فيلم "سيد العاطفي" الذي لعب بطولته الفنان تامر حسني، بمشاركة الفنانة عبلة كامل، والراحل طلعت زكريا، ثار غضب مشجعي ومجلس إدارة نادي الزمالك، هددوا بمقاضاته ومؤلف العمل بلال فضل، والمنتج أحمد السبكي.

واشتعل الغضب بسبب هتاف بطلة الفيلم "حنيفة-عبلة كامل" في أحد مشاهد البرومو الدعائي، إذ ظهرت في مدرجات النادي الأهلي، وهي تهتف "خدوا ستة رايح، خدوا ستة جاي"، في إشارة ساخرة عن المباراة التي هزم بها الزمالك من غريمه التقليدي 6/1.

وبعد 16 عام من طرح فيلم "صايع بحر" الذي تولى إخراجه علي رجب، وظهر به الفنان أحمد حلمي "حنتيرة"، وهو يقف تحت منزل خطيبته السابقة بصحبة أصدقائه "ريكو" و"محمود عبد المغني"، وهو يطلب هداياه لها، بعد معرفته استعدادها للزواج من غيره، تكرر المشهد في الواقع، وتداول رواد موقع فيسبوك، مقطع فيديو لشاب تحت منزل فتاة مدعيا أنها كانت خطيبته، وقام بمهاجمة تهما باستخدام ميكروفون بصحبة عدد من الأشخاص

وقبل رحيله في 2 ديسمبر2020، كان علي رجب، في انتظار عرض أخر أفلامه "ويزو سكول"، الذي واجه أزمة مع جهاز الرقابة على المصنفات، عند الاستعداد لطرحه في عيد الفطر عام 2019.

وبعد جلسات عديدة مع رئيس جهاز الرقابة خالد عبد الجليل، قام رجب بتعديل المشاهد المطلوبة، وحذف الجمل المرفوضة رقابيا، ولكن تعذر خروج الفيلم للنور.

علي الذي حظى بصداقة أغلب الوسط السينمائي والغنائي، والإعلامي، له تجربة واحدة في إخراج الكليبات، إذ قام بإخراج كليب أغنية أغنية إنسانية عن قتلة الأطفال ودعاة الحروب في العالم، أنتجتها منظمة اليونيسيف، وكتب كلماتها الشاعر فوزي إبراهيم، ولحنها صلاح الشرنوبي، وغنتها المطربة سميرة سعيد.

وعن رحيل علي رجب في 2 ديسمبر2020، قال صديقه الشاعر أحمد شتا في تصريحات صحفية يوم الوفاة، "على شعر بتعب شديد أثناء الطريق إليّ، كلمني وذهبنا للمستشفى، وأجرينا أشعات، وظهرت جلطة وذبحة صدرية، وفور مغادرته المستشفى توفى،".