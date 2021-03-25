"بطل مصر".. رانيا يوسف تنشر جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورا جديدة لها من عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماع "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة.

وانهالت عليها التعليقات من النجوم والجمهور، وجاءت كالتالي:" بطل مصر، أجمل واحدة في مصر، وغيرها.

كما كتبت لها الفنانة لقاء الخميسي:" قمرون يهبلن"، لترد عليها رانيا قائلة:" انتي اللي قمر والله يالقاء وحشتيني، ومستنية مسلسلك بفارغ للصبر"

رانيا يوسف تشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.