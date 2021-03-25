إليسا: انا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 05:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

أوضحت الفنانة إليسا أنّها ضدّ النظام السوري لكنّها ليست ضدّ الشعب السوري، وذلك بخطوة توضيحية منها لفصل رأيها السياسي بالنظام السوري عن تعاطفها الإنساني مع الشعب السوري الذي عانى بسبب دولته، وفق ما قالته عبر حسابها الرسمي.

وغرّدت: “انا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري واللاسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، وقال أحدهم: “كيف يمكن لأحد أن يكون مع نظام قتل الملايين من شعبه”.