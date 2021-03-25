سلوى عثمان تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في"نسل الأغراب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية سلوى عثمان، إن سباق دراما رمضان 2021 سيشهد منافسة ساخنة، بسبب حجم وتنوع الأعمال المتوقع عرضها خلال الموسم.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "تواجد عدد كبير من النجوم في موسم واحد، يعد ظاهرة صحية، لأن المنافسة دائما تكون في صالح المشاهد، وكل فريق عمل يحاول كسب ود المشاهد وتحقيق النجاح".



وعن ظهورها في موسم رمضان 2021 قالت: "سعيدة جدا بالتواجد ضمن فريق مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، ودياب، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي".





وعن طبيعة دورها في "نسل الأغراب"، قالت سلوى عثمان: "أجسد شخصية سيدة صعيدية قوية جدا، ولكن أرى أن دور المرأة في هذا العمل الضخم ليس كبيرا، إذ تعتمد الأحداث على الصراع بين أمير كرارة الذي يتقمص شخصية "غفران " والنجم أحمد السقا الذي يجسد شخصية "عساف".





وحول تجاربها مع المخرج محمد سامي، تابعت: "بالفعل عملت مع محمد سامي في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان و"لؤلؤ" الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والحقيقة أنه مخرج صاحب رؤية ويستطيع أن يكتشف جوانب خفية في شخصية الممثل، ويستفزه حتى يخرج أفضل أداء لديهن لذا سعيد بالعمل معه، وأتوقع أن يحقق مسلسله الجديد "نسل الأغراب" نجاحا كبيرا".





وعن شكل المنافسة في رمضان 2021 قالت: "طبيعي جدا أن تكون هناك منافسة كبيرة في رمضان، لأن نسبة المشاهدة ترتفع وجميع النجوم يتسابقون لتقديم أعمال رائعة، ودائما المشاهد ينحاز للعمل الأفضل".