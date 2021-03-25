إليسا تشكر الله على عدم الإنجاب.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من المتابعين للمطربة اللبنانية إليسا تصريحا لها حول شعورها بالرضا لعدم إنجاب أطفال، وأنها تشكر الله على هذا الأمر.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المطربة إليسا قولها: "بعد مشهد انفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولدا، لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر، الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم".

إليسا تفاجئ محبيها بحلقات خاصة على "أنغامي".. أسرار جديدة

وتساءلت إليسا: "كيف يستطيع المسؤولون أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقت قلوبهن على خسارة أولادهن جراء انفجار بيروت"، مشيرة إلى أنها طالما كانت تحلم بأن يكون لديها طفل بالتبني لكن المجتمع والقانون لم يسمحا لها بذلك الأمر.

وأوضحت إليسا أن والدتها كانت تشجعها في البداية على فكرة تبني طفل، قائلة: "وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبنى ولدا، ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها".

ولفتت إليسا إلى أنها لم تستطع في البداية الإقدام على تبني طفل بسبب هواجسها وخوفها من فكرة الأمومة.

يذكر أن إليسا من مواليد 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1972، وبدأت شهرتها الغنائية عام 1998، بعدما أطلقت ألبوما بعنوان "بدي دوب" ومن أبرز ألبوماتها "عايشالك، تصدق بمين، أسعد واحدة، صاحبة رأي"، كما أنها خاضت تجربة مؤلمة مع مرض السرطان وأعلنت شفاءها منه.