رقص وبكاء.. كواليس محمود عبدالعزيز في "رأفت الهجان" لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز، كواليس لا ينساها لوالده، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل "رأفت الهجان".

وخلال استضافته في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، أوضح محمد محمود عبد العزيز أنه "حضر تصوير المسلسل بأجزائه الثلاثة، لكن مشهد النكسة، ومشهد تنحي الرئيس جمال عبدالناصر كانا رعبا بالنسبة له".

وقال محمد محمود عبدالعزيز: "في حالة التنحي حصلت حالة غير مفهومة، أبويا فضل يعيط بعد ما المخرج قال Cut، وطلع غرفته وكمل عياط ومحدش عارف يفصله".

وأضاف: "وفي حالة النكسة، كان في رقصة بيرقصها أبويا في الآخر وسط البار، وبدأ يعمل حركة غريبة مع الرقص. أستاذ يحيى العلمي فك كاميرا من الكاميرات وسط المشهد وخلاها محمولة على اليد، وده ماكانش بيحصل في التلفزيون وقتها، كاميرات زمان كانت كبيرة. وفضل المشهد داير مش لغاية Cut، فضل داير إلى أن سقط محمود عبدالعزيز. وحصلت حالة هلع عظيمة، محدش فاهم هو بيمثل ولّا ده بجد".