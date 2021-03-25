دراما رمضان 2021.. 3 مسلسلات لبنانية تدخل المنافسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى الدراما اللبنانية بمتابعة كبيرة في العالم العربي، ويجتهد صناعها في تقديم أفكار جريئة تعبر عن خصوصية المجتمع اللبناني.

وشهدت السنوات الأخيرة حضورا قويا للدراما اللبنانية في سباق شهر رمضان، الذي ترتفع فيه نسبة المشاهدة، وتتابع خلاله الجماهير المسلسلات بشغف شديد.

وتستعرض ”الخليج 365” فيما يلى أبرز الأعمال اللبنانية التي تنافس في موسم رمضان 2021..

راحوا

المسلسل اللبناني "راحوا" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم التمثيل مثل كارين رزق الله، وبديع أبوشقرا، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

وتغني تتر العمل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وتحمل الأغنية اسم "ما تحكم ع حدا" وتم طرحها قبل أيام عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق.





2020

تدور أحداث المسلسل اللبناني "2020" حول "سما" النقيب بالجيش اللبناني والتي تحاول الوصول لأدلة إدانة لمجرم يدعى "صافي" ينفذ جرائمه بطريقة شديدة الدقة ومن الصعب اكتشافه.

المسلسل بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رندة كعدي وفؤاد شرف الدين، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "صباح إخوان"، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.





للموت

مسلسل"للموت" من إخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والرومانسية، والعمل من إنتاج جمال سنان.