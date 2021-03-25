شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى: تكريمى من السيدة انتصار السيسى جبر خاطر فى الأشهر الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للنجمة ماجدة زكى تاريخ فنى طويل هادف يحمل فى طياته رسائل إنسانية عن دور المرأة المصرية البسيطة فى مواجهة مصاعب الحياة، وتربية أبنائها على الخير وبالحلال، وهو ما قدمته فى العديد من الأعمال الفنية التى تولت بطولتها آخرها مسلسل "قوت القلوب"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، والمؤلف المتميز محمد الحناوى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية على قناة الحياة.

هذا المسلسل وغيره من الأعمال الهادفة والمعبرة بصدق عن دور المرأة المصرية فى التصدى لمتاعب الحياة، وتقديم بطولات إنسانية يقف أمامها الجميع احتراما وتقديرا، أهلها لاختيارها لتكون ضمن الأمهات المكرمات فى يوم المرأة المصرية خلال اليومين الماضيين، ليتم تكريمها من السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من الوزيرات منهن إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.



ماجدة زكى والسيدة انتصار السيسى

من جانبها عبرت النجمة ماجدة زكى، لـ"الخليج 365"، عن سعادتها البالغة بتكريمها من السيدة انتصار السيسى، مؤكدة أن هذا التكريم أعظم تكريم فى حياتها وستظل تفخر به للأبد.

وأضافت ماجدة زكى فى تصريحاتها قائلة "أعتبر هذا التكريم بمثابة جبر خاطر لى فى الأشهر الحرم، وأشعرنى بدور الفن الهادف وبما قدمته على مدار مشوارى من أعمال عبرت بكل واقعية عن المرأة المصرية، خاصة بعدما تم اختيارى وسط الأمهات المكافحات والنماذج الجميلة من سيدات مصر العظيمات".

كان آخر تواجد فنى للنجمة ماجدة زكى مسلسل "قوت القلوب"، والذى حقق نجاحا جماهيرا كبيرا عند عرضه، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وشارك فى بطولته الفنان الكبير خالد زكى، والفنانين محمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال.

وتنتظر النجمة ماجدة زكى عرض مسلسل "هجمة مرتدة"، خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث تشارك فى بطولته بجانب النجوم أحمد عز وهند صبرى وصلاح عبد الله.