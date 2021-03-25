شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان القومى للسينما بمركز الإبداع الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الخميس في عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما في مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، وذلك بحضورعدد من النقاد وصناع الأفلام.

وتبدأ العروض بالفيلم التسجيلي "رسالة لوالدي" والحائز علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة، وفيلم "عندما يرضى الناس" والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة، ثم تقام ندوة حولهما تديرها الناقدة ماجدة موريس، كما يُعرض الفيلم الروائي "عنها" الفائز بجائزة الإنتاج الثالثة وتدير الندوة التي تعقب العرض الناقدة ماجدة خير الله.

ويعرض غدا الجمعة فيلم "رمسيس راح فين"، الفائز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثرمن 15 دقيقة، وفيلم "المتاهة" الحائزعلى جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، ويدير الندوة التي تعقب عرض الفيلمين الناقد محمد نبيل.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الروائي الطويل "لما بنتولد"، الحائز على جائزة الإنتاج الثانية، وتعقب العرض ندوة تديرها النقادة ماجدة موريس، ويُعرض بعد غد السبت فيلم "مشوار" الحائز على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

كما يعرض فيلم "هذه ليلتي" والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة، وعقب عرض الفيلمين تقام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

ويعرض في السادسة مساء نفس اليوم فيلم "بين بحرين" والحائز على جائزة الإنتاج الأولى، ويعقبه ندوة يديرها الناقد محمد نبيل، وفي الثالثة والنصف مساء يوم الأحد المقبل يعرض فيلم "Bubble" والحائز على جائزة "أنطون سليم" للعمل الأول "تحريك"، كما يعرض فيلم "السيد البنفسجي" والحائز على جائزة لجنة التحكيم لأفلام التحريك، ويعقب عرض الفيلمين ندوة تديرها الناقدة ماجدة موريس.

ويُعرض يوم الاثنين المقبل فيلم "الكيلو 64" والحائز على جائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية، وفيلم "افعل شيئا يا حامد" والحائز على جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، ويعقب عرضهما ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

أما الثلاثاء 30 مارس فيشهد عرض فيلم "shattered" والحائز على جائزة أفضل فيلم تحريك، وفيلم "ليل خارجي" والحائز على جوائز: الإخراج، تمثيل نساء، ملابس، الصوت، ويعقب عرضهما ندوة يديرها الناقد محمد نبيل.