6 شباب من قارات العالم يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

للعام الثاني على التوالي يقع اختيار إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، على ستة شباب مسرحيين من قارات العالم المختلفة لإلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح، ومنهم من فاز بجوائز المهرجان الدولية خلال الخمس دورات السابقة من عمر المهرجان، وهو التقليد الذي دشنته إدارة شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي العام الماضي إيمانا بدور الشباب الفعال في المسرح، ليكون تقليدا جديدا يتبع كل عام ليعبر عن شباب المسرحيين وطموحاتهم وأحلامهم في مسيرة المسرح.

ويقول المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان: منذ إطلاق الدورة الأولى من المهرجان ونحن نعمل على خلق أجيال من المسرحيين الشباب ليكتسبون خبراتهم من الممارسة والاحتكاك والتواجد الدائم لذلك قررت إدارة المهرجان تأسيس هذا التقليد العام الماضي، وكان الاختيار وقع عليه الفنان والكاتب المسرحي المصري محمود جمال الشهير بمحمود حديني.

و أضاف الغرباوي أما هذا العام فتم اختيار 6 شباب من قارات مختلفة و هم: لوسيرو أنجيلكا هيرناندز من المكسيك، و هي ممثلة و باحثة، فابيو أومادي – إيطاليا و هو مخرج و أستاذ أكاديمي، مارجورى أفالوس - ممثلة وراقصة من دولة تشيلي، تريفور كوب - ممثل ومخرج من دولة كندا، شيمي فوكوموري - ممثلة وراقصة من اليابان، يوسف الحشاش - ممثل ومخرج من الكويت.

وأشارت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان إلى أن الكلمة سوف يتم بثها عبر صفحات المهرجان المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 27 مارس، الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمسرح.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة العامة لتنشيط السياحة، الهيئة الدولية للمسرح.