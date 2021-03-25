تعرف على موعد أحدث عروض مسرح مصر "الطريق إلى المليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، "المسرحية الكوميدية "الطريق إلي المليون".

مسرحية "الطريق إلي المليون"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول 3 أصدقاء يُحاولون سرقة أحد محال المجوهرات، ويكتشفوا فجأة أنهم إقتحموا قسم شرطة بدلاً من محل المجوهرات مما يُسبب لهم العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.