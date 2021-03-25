صورة نادرة.. الموجي بصحبة فايزة أحمد ومحمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت صفحة محبي الفنان الكبير محمد فوزي، صورة نادرة تجمع بين النجم الراحل والموسيقار محمد الموجي والنجمة الكبيرة فايزة أحمد.

وكتب تعليقا على الصورة التي نُشرت في إحدى الصحف أو المجلات القديمة: "تسجيل جديد.. قامت الفنانة فايزة أحمد في الأسبوع الماضي بتسجيل إحدى أغانيها الجديدة (يا وحدتي يا ني) على إسطوانات شركة مصر فون".

كما جاء في الخبر: "ونرى أثناء التسجيل وقد وقف بجانبها المطرب محمد فوزي مؤسس الشركة، والملحن محمد الموجي واضع اللحن".

وتعد شركة "مصر فون" التي أسسها النجم الكبير محمد فوزي عام 1961 لطباعة الإسطوانات هي أول شركة مصرية يتم تأسيسها بدلا من انتقال المطرب والفرقة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس لتسجيل اللحن، وتحولت الشركة بعد تأميمها لشركة "صوت القاهرة".

أما أغنية "يا وحدتي يا ني" فهي من كلمات محمد علي أحمد، وألحان محمد الموجي، وتنضم الأغنية لسلسلة من الأغاني الناجحة التي جمعت الموجي وفايزة أحمد، ومن أبرز الأعمال التي جمعتهما "يا تمر حنة"، "أنا قلبي إليك ميال"، "بيت العز"، "حيران"، "ليه يا قلبي ليه"، "ياما القمر ع الباب"، وغيرها.