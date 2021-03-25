تعويض 10ملايين جنيه و"مشاكل" في اللوكيشن.. ماذا حدث بين سارة التونسي والعدل جروب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقام المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب دعوى تعويض ضد الفنانة سارة التونسي، بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود- على حسب وصفه.

بداية القصة

كشف المنتج الكبير جمال العدل، سبب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك في تصريح سابق لمصراوي، قائلا: "هي عملت مشاكل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، ووعدت بأنها ستأتي به ولكن مجبتوش، فالنقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها".

أروى جودة بديلة لها

تعاقدت شركة العدل جروب مع الفنانة أروى جودة، لتحل بديلة لسارة التونسي التي تسببت في عدة أزمات داخل لوكيشن التصوير، فبحسب مصدر بالمسلسل أن "سارة" لم تلتزم بمواعيد التصوير، كما تسببت في العديد من المشاكل داخل اللوكيشن، الأمر الذي أدى لاستبعادها.

سارة التونسي ترد

كتبت "التونسي" على حسابها بموقع فيسبوك: "أعتذر لأنني لم أخوض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية"و بخصوص ما حدث، وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية".

وتابعت: "وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت، لكن كلي ثقة في القضاء المصري".

وأضافت: "لم أود الإدلاء بأي تصريحات، ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) والتي تمسني و تمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة".

واختتمت حديثها: "أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".

دعوى تعويض

أقام المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب دعوى تعويض ضد الفنانة سارة التونسي، وطالب الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي و عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية

ومن المقرر أن تنظر أولى جلسات الدعوى أمام قاضي التحضير بجلسة 30 مارس الجاري، كما صرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.