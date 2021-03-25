لماذا رفض محمود عبد العزيز دخول نجليه مجال الفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز، ضيفين على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وتحدث الشقيقان عن والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ليؤكد "محمد" أن والده رغم عشقه للتمثيل، إلا أنه رفض دخولهما للمجال الفني، خوفا عليهما من متاعب المهنة، قائلا: "ده انطلاقا من فكرة الأب اللي خايف على ولاده، مش محمود عبد العزيز الفنان اللي بيحب الشغلانة وممكن ينصح فيها، لأنه عارف مشقة المهنة ذهنيا وبدنيا فكان خايف علينا".

من جانبه، أشار كريم إلى أنه أدرك صحة ما قاله والده لاحقا، بعدما خاض التجربة، موضحا أن كل النصائح التي قالها والده تحققت وأثبتت الأيام صحتها، رغم عدم اقتناعه بها في الصغر.

تابع: "وأنا صغير كنت أقول له تجربتك غير تجربتي حياتك غير حياتي، لكن لما كبرت والحياة مشيت عرفت إن مفيش كلمة واحدة غلط من اللي قاله، كان كلامه صح، مفيش كلمة في أي حاجة في الدنيا قالها لي طلعت غلط"، ليضيف شقيقه محمد: "سواء في الشغلانة أو في الحياة الشخصية".