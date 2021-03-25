حوار نادر.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن زواجه من سعاد حسني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بين النفي والتأكيد تظل قصة العندليب الأسمر عبد الحليم، والسندريلا سعاد حسني، هي الأكثر إثارة للجدل والغموض، وفي مقابل تأكيدات مقربون من الثنائي عن صحة زواجهما، علق أصدقاء وأقارب لهما بالنفي.

عبد الحليم حافظ في حوار صحفي له مع الكاتب محمد بديع سربيه في مجلة "الموعد"، علق على تفاصيل سفره مع سعاد حسني إلى عدة دول أوروبية، وهي الرحلة التي فتحت الباب لنشر أخبار زواجهما، وفور عودته، قال:"هل تعتقد إني سعيد عندما تنشر الصحافة أخبار عن زواجي؟، زواج..ومن من؟ من سعاد حسني؟!".

سربية" من جهته اتهم "حليم"، إنه أول من أطلق الشائعات، وأخذت معك سعاد في رحلة إلى مدريد، وسويسرا، وروما، بعد حفلات المغرب، وخاصة مع تداول أقاويل عن قصة الحب التي تجمعك مع سعاد حسني.

وفي تعليق قال عبد الحليم، قال :"بعد حفلات المغرب، فضلت أخلد لبعض الراحة، وقررت السفر، وهي من عرضت أن تسافر معي، وقالت لي إنها تريد زيارة هذه البلاد، ومعها المال الكافي"، وتابع "وفيها إيه لو أنا اللي سلفتها؟".

وأضاف حليم،:" الإشاعة تصل إلى درجة إني أتزوج في الخارج، أنا راح اتجنن، لازم أعمل تكذيب رسمي، أكتب على لساني..أني لا أصلح للزواج".