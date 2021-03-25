أشهر ضابط في السينما وهذه الصورة أثارت الجدل.. من هو حسين الشريف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 مارس 1956، ولد الفنان حسين الشريف، الذي اشتهر في الأفلام والدارما بدور الضابط، إذ قدم الدور في عشرات الأفلام، ليصبح أشهر من قدم شخصية ضابط الشرطة في السينما.

وهنا نرصد لكم معلومات عن الفنان الكبير:

_ حصل حسين الشريف على درجة الليسانس في كلية الحقوق

_ بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وتحديدا عام 1975، حيث قدم دور في مسلسل "الشاطئ المهجور".

_ توالت أعماله بعدها في السينما والمسرح والتليفزيون.

_ جسد دور ضابط الشرطة في الكثير من الأعمال بدأها عام 1976 بفيلم "وجها لوجه".

_ بعدها قدم الدور في أفلام هامة منها "العفاريت"، "موعد على العشاء"، "لن أغفر أبدا"، "أنا المجنون"، "المشبوه"، "سواق الأتوبيس"، "على باب الوزير"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده".

_ وصل عدد الأعمال التي جسد فيها شخصية الضابط أكثر من 60 عملا.

_ غاب لفترة عن العمل الفني، وظهرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الجدل نتيجة لتغير ملامحه ونحافته الزائدة.

_ كان آخر أعماله مسلسل "أهل الهوى" الذي عرض عام 2013.